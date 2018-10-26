Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki ders saatlerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde okullardaki ders saatlerinin düşürülmesinin yer almasıyla başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve veliler ders saatlerinin ne olacağı konusunu merek ediyordu. MEB Bakanı Ziya Selçuk okullardaki ders saatlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda ders saati ne olacak? Ders saatleri kaça düşürülecek? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında 2023 Eğitim Vizyonu’na ilişkin detayları paylaştı. Bakan Ziya Selçuk, okullarda okutulan ders saatlerine ilişkin ise, “Ders saatlerinin süresi ve çeşidinin azalması gibi çeşitli olasılıklar var. Dünya örnekleri ve tecrübeler var. Geşmişte yapılmış çalışmalar var. Çalışmaların üzerine bir şey inşa ediyoruz. Bu inşa süresinde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almaları için teneffüs sürelerinin artması var. Teneffüs bizim en iyi derslerimizin arasında. “ diye konuştu.

Ders sayısı kaça düşürülecek?

Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin şunları söyledi: "Temel dersler ve alan dersleri olacak. Çocuk nereye yönelecekse onun derslerini alacak. Büyük ülkelerde lisede 5-6 ders var. Bizde ders sayısı 15'e yakın. Hangi alana giderse hangi ders kümesini alır, bununla ilgili senaryolarımız var. Biz bunu STK'larla, bilim insanlarıyla, velilerle konuştuk. Bunu topluma mal edebilmek için daha fazla konuşma ihtiyacı içerisindeyiz. Tam yarı yarıya inecek demek çok doğru değil. Büyük miktarda azalacağını ifade ediyoruz. Sayı şudur diye net şekilde ortaya koymadık."