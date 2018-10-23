Okullarda alan seçimi kaçıncı sınıfta yapılıyor | 2023 eğitim vizyonu belgesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında eğitim öğretime ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.23 Ekim 2018 Salı 15:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında eğitim öğretime ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor. Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan, "Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
İşte 2023 Eğitim Vizyonunun da yer alan yenilikler:
ORTAÖĞRETİM
Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor
Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri
Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor
Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri
İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
Ders çeşidi azaltılıyor
Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor
İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor
Melseli-Teknik Liseleri eğitimi
Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.
Esnek ve modüler müfredat geliyor.
Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.