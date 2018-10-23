Okullarda alan seçimi kaçıncı sınıfta yapılıyor | 2023 eğitim vizyonu belgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında eğitim öğretime ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor. Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini açıkladı.

İşte 2023 Eğitim Vizyonunun da yer alan yenilikler:

ORTAÖĞRETİM

Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri

Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri

İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

Ders çeşidi azaltılıyor

Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Melseli-Teknik Liseleri eğitimi

Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

Esnek ve modüler müfredat geliyor.

Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.