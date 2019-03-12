0553 313 94 23

Okullararası Spor Tırmanışı Müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Spor Tırmanışımüsabakaları sona erdi.

12 Mart 2019 Salı 14:47
Okullararası Spor Tırmanışı Müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Spor Tırmanışımüsabakaları sona erdi.


İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Şube Müdürü Bayram Perihan Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri,Beden Eğitimi Öğretmenleri ,Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.


Okullar arası Spor Tırmanışıkategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:


"Erkekler


1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt


3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge


Kızlar


1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt


3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    1. Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    2. Umman ve İngiltere'den ortak askeri..
    3. 8 Mart'ın iğrenç pankartlarına,..
    4. İş adamı, Silivri'deki villasında..
    5. İsrail'de şarkı söyleyen Tunuslu..
    6. AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi
    7. Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda..
    8. Güvercin sevdalısı adam elektrik..
    9. Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen..
    10. Sancaktepe’de fabrika ziyaretinde..
    11. Aynı iş yeri bir günde iki silahlı..
    12. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    13. ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı..
    14. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    15. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    16. Başkan Kayda: Cumhur İttifakı olarak..
    17. Samsun Valisi Osman Kaymak, tahta..
    18. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    19. Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele..
    20. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    21. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    22. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    23. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    24. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    25. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    26. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    27. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    28. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    29. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    30. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü