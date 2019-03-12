Okullararası Spor Tırmanışı Müsabakaları sona erdi
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Spor Tırmanışımüsabakaları sona erdi.12 Mart 2019 Salı 14:47
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Spor Tırmanışımüsabakaları sona erdi.
İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Şube Müdürü Bayram Perihan Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri,Beden Eğitimi Öğretmenleri ,Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.
Okullar arası Spor Tırmanışıkategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:
"Erkekler
1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt
3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge
Kızlar
1. Yeşilyaka Ortaokulu, Yeşilyurt, 2. Topraktepe Ortaokulu, Yeşilyurt
3. Hatice-İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu, Battalgazi, 4. Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge
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