Okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman’da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman’da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakalar, Yenimahalle Spor Salonunda 25 okuldan 375 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.Müsabakalara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Oyunları Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Şahin, müsabakalarda yarışan öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.

Minikler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemeli, küçükler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemesiz ve gençler düzenlemesiz kategorilerinde yarışan öğrenciler birincilik için kıyasıyla mücadele etti. Müsabakalar sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.