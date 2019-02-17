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Okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman’da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:36
Okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman’da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.


Gerçekleştirilen müsabakalar, Yenimahalle Spor Salonunda 25 okuldan 375 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.Müsabakalara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Oyunları Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Şahin, müsabakalarda yarışan öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.


Minikler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemeli, küçükler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemesiz ve gençler düzenlemesiz kategorilerinde yarışan öğrenciler birincilik için kıyasıyla mücadele etti. Müsabakalar sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:36
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