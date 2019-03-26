Okullar ne zaman tatil olacak? MEB 2019 yaz tatili

Milyonlarca öğrenci 15 tatil'in sona ermesinin ardından okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesinden çalışma takvimine göre yaz tatili başlangıç tarihi yayınlandı. Öğrenciler ve veliler 15 tatilin ardından yaz tatilini heyecanla bekliyor. Peki 2019 okullar ne zaman kapanacak? Eğitim Öğretim'de yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-okul VBS ile notları öğrenin

Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.