Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman MEB

Yaz tatili okullar ne zamana kapanıyor? 15 tatilini geride bırakan öğrenciler daha şimdiden okulların ne zaman kapanacağını, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle başlayan eğitim öğretimin ikinci dönem ile birlikte yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar haziranın kaçında kapanacak? Sorusunu sormaya başladı. MEB’in yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi verilerine göre okullar ne zaman kapanacak? İşte, yaz tatili hakkında merak edilen son soruların detayı haberimizde.

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, yaz tatili için geri sayıma başlayan vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. Dönemin sona ermesiyle birlikte tatile girecek olan öğrenciler, bu tarihin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, okulların kapanacağı tarih ve detaylı bilgiler

Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak ME?

2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

Okullarda yeni dönem başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokullarda ‘sanat’, ‘bilim’, ‘kültür’, ‘spor’ ve ‘yaşam’ ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyeleri, Türkiye genelindeki 30 okulda pilot uygulama olarak başlatılıyor. MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri, 27 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenecek tanıtım programıyla resmen uygulamaya konulacak.