MEB e okul VBS LGS tercih sonuçları sorgula! e okul VBS girişi nasıl yapılır?

MEB tarafından son dakika olarak açıklanan Liselere Giriş Sınavı'nın tercih sonuçları açıklandı. MEB lise tercih yerleştirme sonuçlarını MEB'in internet sitesi meb.gov.tr ve meb e okul üzerinden erişime açıtı. E okul VBS üzerinden LGS tercih sonuçlarını nasıl öğrenirim sorusunun cevabı detayda

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatiline girecek. İkinci dönem karne yaz tatiline sayılı günler kala öğrencileri hem karne hem de tatil heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2017-2018 eğitim öğretim takvime göre ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde 15 tatiline girmiş, 15 tatili 5 Şubat 2018 tarihinde sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.

BURSLULUK SINAVI 3 HAZİRAN’DA

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Öğrenciler Yaz tatilinde ne yapmalıdır? Bilindiği üzere Yaz tatili gibi geniş zamanları iyi bir planla etkin ve verimli kullanmak gerekir. 3 aylık tatilde Okul döneminde okumayı isteyip de okuyamadığımız kitaplar veya tavsiye edilen kitaplar gibi, eserler için okuma programları yapılabilir. Dil kursu, bilmeyenler için yüzme öğrenimi, eksiğini hissettiğimiz derslerden alabilenecek takviye kurslar vb. gibi.





E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.