Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatil tarihi

Okulların kapacağı tarih ilk ara tatil tarihinin yaklaşması ile birlikte hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri…

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:21
Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatil tarihi

Okulların kapacağı tarih ilk ara tatil tarihinin yaklaşması ile birlikte hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri…

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı MEB tatil takvimi 

İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İlk dönem ne zaman bitecek?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 yaz tatili ne zaman?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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Günün Özeti

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