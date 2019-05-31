Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim yılı ne zaman bitecek?

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Öğrenciler merakla yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Merakla beklenen o tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Okullar ne zaman kapanacak?

2018 - 2019 Eğitim - Öğretim döneminde okullar, 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak.