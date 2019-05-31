Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim yılı ne zaman bitecek?

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Öğrenciler merakla yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Merakla beklenen o tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

31 Mayıs 2019 Cuma 21:01
Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim yılı ne zaman bitecek?

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Öğrenciler merakla yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Merakla beklenen o tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Okullar ne zaman kapanacak?

2018 - 2019 Eğitim - Öğretim döneminde okullar, 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak.

Günün Özeti

  1. 2019 yaz tatili ne zaman
  2. 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak
  3. okullar ne zaman tatil
  4. okullar ne zaman açılacak
  5. okullar ne zaman kapanacak
  6. okullar ne zaman kapanacak?
  7. MEB

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları