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Okullar ne zaman açılıyor? Birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ara tatiller ne zaman?

MEB okullar ne zaman açılacak? sorusu Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde en çok sorulan soruların başında gelmekte. Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteme geçiş için yine 2019-2020 eğitim öğretim dönemide ara tatil uygulamasını ilk kez başlatmış olacak? Peki okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? MEB ilkokul uyum haftası ne zaman? Birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB ara tatiller ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi takvimi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:20
Okullar ne zaman açılıyor? Birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ara tatiller ne zaman?

MEB okullar ne zaman açılacak? sorusu Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde en çok sorulan soruların başında gelmekte. Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteme geçiş için yine 2019-2020 eğitim öğretim dönemide ara tatil uygulamasını ilk kez başlatmış olacak? Peki okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? MEB ilkokul uyum haftası ne zaman? Birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB ara tatiller ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi takvimi.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı; "Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:20
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  2. 2019-2020 okullar ne zaman açılacak?
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