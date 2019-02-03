18 Ocak 2019 tarihinde karne alan milyonlarca öğrencinin, ikinci dönem tarihi bakanlık tarafından belirlendi. 15 tatilin ne zaman biteceğini öğrenen öğrenciler, 2019 yaz tatili ne zaman arayışına geçti, Peki, okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

18 Ocak 2019 tarihinde karne alan öğrenciler, tatilin ne zaman biteceğini sorguluyor.

Okullar, 4 Şubat 2019 tarihinde yani yarın kaldığı yerden devam edecek. 15 Tatil bugün sona eriyor.