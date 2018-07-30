Okullar ne zaman açılacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okulların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, 8 Haziran'da kapanan okulların 17 Eylül'de açılacağını duyurdu. İşte 2018 -2019 Eğitim öğretim takvimi…

Yaz tatilinde 52 gün geride kaldı. Tatilin keyfini çıkartan öğrenciler yeni dönem eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. MEB takvimine göre, 2018 -2019 yılı eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri MEB e okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir.

Nakil şartlarının taşınması durumunda; Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı ile. Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.