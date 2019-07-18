Okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı. Öğrenciler henüz yaz tatilini yeni yarılamışken araştırılan en çok konulardan biri de "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu oldu. Hem öğrencilerin hem ailelerin merakla beklediği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması için geri sayım sürüyor.

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı takvim ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü öğrenebilirsiniz.

Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.