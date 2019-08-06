Ağustos ayının başlarına gelirken, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Yaz tatilinin ikinci yarısına girildi. Bilindiği üzere alınan son kararla birlikte 3 aylık yaz tatili süresi kısaldı. Yeni tatil düzeni 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. Yaz tatilleri 13 hafta değil 11 hafta olacak. Peki yaz tatili ne zaman sona erecek, yeni dönemde ilk ders zili ne zaman çalacak?

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH VE ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar bu sene 9 Eylül 2019'da açılacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.)

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. (Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.)

2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.