Okullar ne zaman açılacak 2019-2020? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih belirlendi. 2019-2020 Eğitim yılı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve veliler şimdiden yeni eğitim öğretimi döneminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Okullar ne zaman açılacak? 14 Haziran 2019 Cuma günü alınan dönem sonu karnelerinden sonra başlayan Yaz tatili ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

2019-2020 okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

2019-2020 Eğitim yılı ara tatili ne zaman?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)