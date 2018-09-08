Okullar ne zaman açılacak?  MEB okulların açılması ertelendi mi?

Milyonlarca öğrenci 8 Haziran Cuma günü karne sevinciyle birlikte 3 aylık yaz tatiline girmişti. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılmasını bekleyen öğrenci ve veliler okulların açılması ertelenecek mi? okullar ne zaman açılacak araştırıyor. Peki MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı? Okullar 17 Eylül'de mi açılacak?

Milyonlarca öğrenci 2017-2018 eğitim öğretim yılı için karne aldı. 3 ay okuldan uzak kalacak öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı. MEB'in açıklamasında okulların açılmasının ertelenmesi söz konusu değil.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2018-2019'DA ANAOKULUNA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019'da okullar açılacak.