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Okullar Denetimli Serbestlik Yükümlülerince hazırlanıyor

Çarşamba Belediye Başkanlığı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemine Hazır Hale Getirilmeye başlanan okulların boyası denetimli serbestlik yükümlülerince yapılmaya başlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:32
Okullar Denetimli Serbestlik Yükümlülerince hazırlanıyor

Çarşamba Belediye Başkanlığı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemine Hazır Hale Getirilmeye başlanan okulların boyası denetimli serbestlik yükümlülerince yapılmaya başlandı.


Adalet Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ve Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen “Boyacılık Kursunun” uygulama bölümünde ilçede bulunan okulların boyanması denetimli serbestlik yükümlülerince yerine getirilmeye başlandı.


İlk fırça Kaymakam Doç.Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Bayri tarafından atıldı.


İşbirliği kapsamında ilçede bulunan okulların boyanmasında ilk fırça Sayın Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Sayın Belediye Başkanı Halit Doğan ve Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Yusuf Bayri tarafından atılmış olup programa ayrıca, İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldırım katıldı.


Kaymakam Şükrü Yıldırım konuşmasında Kaymakamlık olarak denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılmasında her türlü projeye destek verdiklerini, bu anlamda okullarımızın yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmesinde Belediye Başkanlığının vermiş olduğu destekle 38 okulun boyanacağını, Başsavcılığın ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin bu anlamlı çalışmaya destek olmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.


Belediye Başkanı Halit Doğan yapmış olduğu konuşmada; ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yapılan görüşme ile 38 okulun boya malzemesinin belediye tarafından tedarik edildiği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün de bu önemli çalışmaya büyük destek vererek iş gücünü sağlayarak yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Bu işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Doğan; bundan sonraki sosyal sorumluluk projesi olan Çarşamba sokaklarının temizlenmesi projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile önemli ortaklıklara devam edileceğini bu ifade etti.


Cumhuriyet Başsavcı Vekili YusufBayri, "Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan işbirliği ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yükümlülerimizin önemli katkıları ile okullarımızın boyanmasına başlanmasında katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı çalışmalarla hem yükümlülerimizin topluma kazandırılması ve meslek sahibi olması hem de topluma katkı vermeleri sağlanarak bir anlamda topluma borçlarını ödemelerine imkan tanınmış olacaktır" dedi.


Halk Eğitim Merkezi ve öğretmenleri tarafından “boyacılık kursu”na katılan yükümlülerin uygulama aşaması için okulların boyanmasında boya ve malzeme tedariki Belediye Başkanlığı tarafından sağlanırken ayrıca Belediye Başkanlığı Psikoloğu Samet Semiz tarafından kurs sürecinde yükümlülere kişisel gelişim eğitimleri ile destek olundu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:32
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