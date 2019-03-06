Okullar Arası Yüzme Grup Birinciliği Müsabakaları tamamlandı 2018-2019 Eğitim öğretim yılı okullar arası yüzme gençler (kız-erkek) grup birinciliği yarışmaları İl Müdürlüğümüze bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı okullar arası yüzme gençler (kız-erkek) grup birinciliği yarışmaları İl Müdürlüğümüze bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

2 Mart cumartesi günü yapılan açılış seremonisine Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel, Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.

2 - 3 Mart 2019 tarihleri arsında İl müdürlüğü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen müsabakalara 21 İlden 14 kız, 18 erkek olmak üzere 32 takımdan 192 sporcu ve bunun yanında ferdi olarak da 92 sporcu katıldı.

Yarışmalarda ilk yapılan kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel tarafından verildi.

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