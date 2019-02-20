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Okullar arası Yıldızlar Voleybolİl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkek-Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:31
Okullar arası Yıldızlar Voleybolİl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkek-Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


04 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2019 tarihinde son bulan müsabakalar Talas Spor Salonunda, Atatürk Spor Salonunda ve Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynandı.


Müsabakalara yıldız erkeklerde 8 takımdan 96 sporcu, yıldız kızlarda 32 takımdan 440 sporcu olmak üzere toplamda 536 sporcu katıldı.


Oldukça çekişmeli ve üst düzey mücadele ile geçen müsabakalarda birinci olan takımlarımız ilimizi 07-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak Voleybol Yıldız Erkek-Kız Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek.


Müsabaka sonuçları:


Yıldız Erkekler:


1 - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu


2 - Demir Karamancı Ortaokulu


3 - İzzet Öksüzkaya Ortaokulu


4 - 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu


Yıldız Kızlar:


1 - Sema Yazar Ortaokulu


2 - Özel İldem Açı Ortaokulu


3 - Demir Karamancı Ortaokulu


4 - Bilge Kağan Ortaokulu

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:31
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