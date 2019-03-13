Okullar arası satranç turnuvası heyecanı yaşanıyor

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 ayrı branşta okullar arası turnuva düzenledi.

Oldukça zevkli geçen Masa Tenisi turnuvasının ardından şimdi de satranç turnuvası başladı. Turnuvada 1167 öğrenci mücadele ediyor. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başlayan ve dört gün sürecek satranç turnuvasına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Büyükşehir yöneticileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyonanın başlangıç konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, bir zekâ sporu olarak satrancın çocukların hayatında çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Çocukların zekâ gelişimlerinin olumlu olarak geliştirdiğine dikkat çeken Bilgi, “Büyükşehir olarak spora çok önem veriyoruz ve her alanda aktif bir şekilde çalışıyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı kapsayacak projeler yapıyoruz.” dedi

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ayrı branşta okullar arası spor ligi başlatmıştı. Masa Tenisi Şampiyonasıyla başlayan spor liglerinin ikinci ayağı Satranç Şampiyonası oldu. Dört gün sürecek Okullararası Spor Ligleri Satranç Şampiyonasına 237 takım katılırken toplamda 1167 öğrenci kıyasıya mücadele verecek.

Zekâya dayalı spor oyunu olarak kabul edilen Satranç Şampiyonasında ödül töreni 15 Mart Perşembe günü yaşanacak. Minik, Küçük, Yıldız, Genç olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde bayan ve bay kategori olmak üzere toplam 8 kategoride satranç karşılaşmaları yapılıyor. Şampiyonanın sonunda kategorilerinde birinci olan tüm takım sporcularına ödüller olarak verilecektir.