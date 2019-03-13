0553 313 94 23

Okullar arası satranç turnuvası heyecanı yaşanıyor

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 ayrı branşta okullar arası turnuva düzenledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:40
Okullar arası satranç turnuvası heyecanı yaşanıyor

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4 ayrı branşta okullar arası turnuva düzenledi.


Oldukça zevkli geçen Masa Tenisi turnuvasının ardından şimdi de satranç turnuvası başladı. Turnuvada 1167 öğrenci mücadele ediyor. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başlayan ve dört gün sürecek satranç turnuvasına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Büyükşehir yöneticileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Şampiyonanın başlangıç konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, bir zekâ sporu olarak satrancın çocukların hayatında çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Çocukların zekâ gelişimlerinin olumlu olarak geliştirdiğine dikkat çeken Bilgi, “Büyükşehir olarak spora çok önem veriyoruz ve her alanda aktif bir şekilde çalışıyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı kapsayacak projeler yapıyoruz.” dedi


Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ayrı branşta okullar arası spor ligi başlatmıştı. Masa Tenisi Şampiyonasıyla başlayan spor liglerinin ikinci ayağı Satranç Şampiyonası oldu. Dört gün sürecek Okullararası Spor Ligleri Satranç Şampiyonasına 237 takım katılırken toplamda 1167 öğrenci kıyasıya mücadele verecek.


Zekâya dayalı spor oyunu olarak kabul edilen Satranç Şampiyonasında ödül töreni 15 Mart Perşembe günü yaşanacak. Minik, Küçük, Yıldız, Genç olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde bayan ve bay kategori olmak üzere toplam 8 kategoride satranç karşılaşmaları yapılıyor. Şampiyonanın sonunda kategorilerinde birinci olan tüm takım sporcularına ödüller olarak verilecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    59 yaşındaki atletten büyük başarı
    1. 59 yaşındaki atletten büyük başarı
    2. Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu..
    3. Naylon poşete savaş açan üniversite..
    4. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    5. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    6. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    7. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    8. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    9. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    10. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    11. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    12. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    13. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    14. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    15. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    16. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    17. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    18. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    19. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    20. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    21. Tarihi ilkokul restore edildi
    22. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    23. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    24. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    25. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    26. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    27. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    28. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    29. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    30. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!