Okullar Arası Beyzbol Türkiye Şampiyonası’nda final heyecanı Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen yıldızlar ve gençler Okullar Arası Beyzbol Türkiye Şampiyonası’nda final müsabakaları başladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen yıldızlar ve gençler Okullar Arası Beyzbol Türkiye Şampiyonası’nda final müsabakaları başladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen yıldızlar ve gençler Okullar Arası Beyzbol Türkiye Şampiyonası’nda finale kalan 8 takım, şampiyon olmak için ter döktü. Erkilet Stadı’nda oynanan müsabakalar, profesyonel müsabakaları aratmadı.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Ragbi Federasyonu Beyzbol Teknik Kurulu Başkanı Metin Özpeker, “10-11 Haziran tarihlerinde ilimizde yıldızlar ve gençler Okullar arası Türkiye Şampiyonası yapılacaktır. Şampiyonayı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait Erkilet’te bulunan stadımızda yapıyoruz. Yıldızlarda 4 takım, gençlerde 4 takım müsabakalara katılacak ve bu şampiyonada Türkiye 1-2-3 ve 4’leri belirleyeceğiz” dedi.

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