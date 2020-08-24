Öğrencilerin okul derslerini desteklemek için yararlandığı pek çok internet sitesi mevcut. Eğitim sitelerinin pek çoğu ise ücretli durumda. Öğrenci ve öğretmenlerin sık sık araştırdığı, hakkında bilgi almak istediği internet sitelerinden biri de Okulistik… Peki, Okulistik üyeliği ücretli mi? | Okulistik içerisinde hangi dersler var?

Okulistik nedir?

Okulistik 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerinin okul derslerine yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim sitesidir. Okulistik içerisinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve İngilizce ders kaynakları bulunuyor. Okulistik ayrıca öğrenciler için deneme sınavları da yapıyor. Okulistik’ten yalnızca öğrenciler değil öğretmenler de yararlanabiliyor.

Okulistik üye ol

Okul derslerine destek arayanlar okulistik.com internet sitesine girip sağ üst kısımda yer alan “üye Ol” kısmına tıklayarak sisteme üye olabilirsiniz.

Okulistik üyelik ücretli mi | Okulistik üyelik ücreti ne kadar?

En çok merak edilen konuların başında ise Okulistik üyeliğinin ücretli olup olmadığı. Okulistik pek çok eğitim platformu gibi ücretli hizmet veriyor. Ücretler ise üye olunacak süreye göre belirleniyor. Bir aylık paketler daha pahalıyken bir senelik paketler çok daha uygun olabiliyor.

Okulistik deneme sınavı | Okulistik online deneme sınavı

Okulistik eğitim-öğretim yılı boyunca pek çok kez Türkiye Geneli deneme sınavları düzenliyor. Son olarak haziran ayında bir deneme sınavı yapıldı. Okulistik deneme sınavı tarihleri ve sonuçları için okulistik.com/anasayfa/online-sinavlar.html sayfasına göz atabilirsiniz.

Okulistik ücretsiz içerikler | Okulistik bedava dersler

Okulistik bazı derslerde ücretsiz yayın da yapıyor. Ücretsiz içeriklerden faydalanmak için ise siteye üye olmak gerekiyor.

Okulistik şifremi unuttum

Okulistik şifrenizi unuttuğunuzda yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Bunun için üye girişi kısmından ‘şifremi unuttum’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Sonrasında kendinize yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Okulistik uygulama indir

Okulistik üyeliği almak isteyenler söz konusu sitenin uygulamasının olup olmadığını merak ediyor. Okulistik uygulamasını “okulistik.com/market/” üzerinden indirmeniz mümkün.

Okulistik öğretmen girişi ücretli mi?

Öğretmenler öğrencilerine derslerde sunacakları içerik ve ödevler konusunda internette yayın yapan pek çok siteden faydalanıyor. Pek çok eğitim sitesi öğretmenlere ücretsiz hizmet veriyor. Okulistik’de öğretmen üyeliği için ücret talep etmiyor.