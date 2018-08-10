Okuldan okula nakil nasıl yapılır 2018? İlkokul nakil işlemleri 8. 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

LGS nakil ve tercih işlemi nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ekranı. Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzunun yayınlanması ve boş kontenjanların belli olmasıyla birlikte toplamda dört dönemde yapılacak olan nakil işlemlerinin birincisi 6-10 Ağustos’a kadar nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

SEÇME ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil döneminde, kayıt alanından okul seçme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, ilk tercihi kayıt alanından olmak kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 5´er okul tercihi yapılabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME

Yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Yerleştikleri okulu değiştirmek için nakil tercihinde bulunan öğrenciler yeni tercihlerine yerleşemezse ilk yerleştikleri okuldaki kayıt hakları saklı tutulacak. Yerel yerleştirmeye esas nakilde, mezun olan okulda bulunulan dönem sayısına ilişkin kriter kaldırıldı. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

İlkokul ve Ortaokulda Nakil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Okul öncesi ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda nakil işlemleri adrese dayalı olarak yapılır. Her okulun belirli bir bölgeyi kapsayan kayıt alanları bulunur. Taşınma sonrasında yeni adres hangi okulun kayıt alanında ise çocuğun nakli de o okula yapılır. Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yeni adresin nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Eğer taşınılan konut boş bir konut ise doğrudan nüfus müdürlüğüne gidilip yeni adres beyan edilerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Yani adres beyanı ayrıca e-devlet sisteminden, İnternet aracılığı ile de yapılabilir. Ancak taşınılan konutta yaşayan birileri varsa, yeni adres beyanı yapılırken nüfus müdürlüğüne konutta oturduğunu daha önce beyan eden kişinin de gitmesi gerekir. Adres değişikliği resmi olarak tamamlandıktan sonra Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden alınan adres bilgileri doğrudan e-okul sistemine aktarılır. Son olarak kayıt alanı bu adresi kapsayan okula velinin çocuğun kimliği ile müracaat etmesi sonucunda okul nakli işlemi tamamlanır.

Liselerde Öğrenci Nakli İşlemleri

Liselerdeki okul nakli işlemleri ise ilk ve orta dereceli okullara göre farklılık gösterir. Bunun sebebi ise liselerin belirli sayıda öğrenciyi, puan sıralaması almasıdır. Liselere yerleştirmede esas alınan bu puanlar ise 8. sınıfta girilen ortak sınavlarda alınan notlara ve 5,6 ve 7. sınıflardaki ortalama ders başarılarına göre hesaplanır. İlk yerleştirmede sağlanan adaletin daha sonradan bozulmaması içinse nakil işlemlerinde de bu puanlamaya dikkat edilir. Taşınma sonra sonrasında lise öğrencilerin yeni bir okula nakillerinin yapılabilmesi için öncelikle yeni adres çevresindeki liselerin boş kontejyanlarının ve taban puanlarının araştırılması gerekir. Bu araştırma sonucunda uygun şartları taşıyan liseler arasından tercih yapılabilir.

Nakil için lise tercihi yapılırken, puanın ve kontejyanın uygun olması şartıyla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi gibi farklı lise türleri arasında da nakil yapılabilir. Ancak farklı lise türleri için nakil 10. sınıfın sonuna kadar yapılabilir. Aynı lise türlerinde ise yine puan ve kontejyanın uygun olması durumunda 11. sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilir. Öğrencinin yeni okuluna naklinin tamamlanması için velinin yine adres bildirimi yapmış olması ve doğrudan okula giderek nakil için müracaat etmesi gerekir.