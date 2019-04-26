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Okulda yılsonu etkinliği

Boyabat Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Bizim Projemiz” kapsamında Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin el sanatları teknolojileri ve moda tasarımı teknolojileri alanında yılsonu etkinliği düzenledi.

26 Nisan 2019 Cuma 16:23
Okulda yılsonu etkinliği

Boyabat Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Bizim Projemiz” kapsamında Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin el sanatları teknolojileri ve moda tasarımı teknolojileri alanında yılsonu etkinliği düzenledi.


Açılışta Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Gülmez yaptığı konuşmada,“Okulumuzun sizler için hazırlamış olduğu ‘Bizim Projemiz’ kapsamında amaçladıklarımız; öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından kurtarmayı, sosyalleşmelerini sağlamak ve yöremizin oyunlarını, yiyeceklerini öğreterek yöremizin değerleriyle yetişmesini sağlamaktır. Moda tasarımı alanında için 30 öğrencimiz, 19 öğrenciden oluşan grupta saç ve bakım hizmeti, 36 öğrencimiz ise yiyecek içecek hizmetleri alanında emek harcadı. Hepsini kutluyorum” dedi.


Öğrencilerin hazırladıkları yöresel halk oyunları gösterisi ve “Kadın kıyafeti ile güzelleşir, saçı ile zenginleşir” adlı defile seyirciler tarafından büyük beğeni ile izlendi.


Programın sonunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Boyabat denilince akla ilk gelen Boyabat’ın pirinci kullanılarak hazırlanan çeşitli ikramlar sunuldu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:23
  1. sanat

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