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Okulda tilavet ve etkinlik sınıfı açıldı

Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Tilavet ve Etkinlik Sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:49
Okulda tilavet ve etkinlik sınıfı açıldı

Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Tilavet ve Etkinlik Sınıfının açılışı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kurum ve okul müdürlerinin katıldığı açılış Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Okul tanıtım videosunun ardından İl Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Küçükaslan’ın duasıyla Tilavet/Etkinlik Sınıfının açılış kurdelesi kesildi.


Açılışta konuşan Okul Müdürü Hakan Karayılan, “Rabbin Adıyla Oku" ilahi emri doğrultusunda hem Kur’an-ı Kerim’i okuyup, anlayıp uygulamaya koyacağımız hem de kitap üzerine söyleşiler, etkinlikler yapacağımız, birbirimizi dinleyip hasbihal edeceğimiz, velilerimizi nezih bir ortamda ağırlayacağımız bir mekana sahip olmanın mutluluğunu duyuyoruz.Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak bir mekana sahip olmak bizim için mutluluk verici. Açılışa katılan misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.


Milli Eğitim Müdürümü Ahmet Alagöz ise yaptığı konuşmada böyle bir mekanın eğitim ortamına kazandırılmasının önemini dile getirdi.


Alagöz, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasında ve etkinlik temelli bir eğitim öğretim yapılmasının öğrencileri daha üst kazanımlara sahip olacağını söyledi.


Okul müzik grubu ezgiler seslendirdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:49
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