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Okulda öğretmenlere ölüm tehdidi!
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Avrupa

Okulda öğretmenlere ölüm tehdidi!

Almanya’nrın Münih kentinde bulunan bir lisede, sınıflardaki tahtalarda öğretmenlere yönelik tehdit mesajları yazıldığı gerekçesiyle yüzlerce öğrenci evlerine gitmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 19:25:00 -
Okulda öğretmenlere ölüm tehdidi!

 İki gün üst üste sınıf tahtalarına nefret dolu tehdit mesajları yazıldığı için Luisen lisesindeki yüzlerce öğrenci, okulun ilk haftasında evlerine gitmek zorunda kaldı. Bölge polisinin açıklamalarına göre, sınıf tahtalarına hem çarşamba hem de perşembe günü öğretmenlere yönelik, kim tarafından yazıldığı belli olmayan tehdit içeren sloganlar yazıldı.

Okul yönetimi perşembe günü bütün öğrenciler için dersleri sonlandırdı ve daha sonra öğrenciler okula alınmadı. Polis, öğrencilerin tehlikede olmadığını bildirdi.

Polisin, tehditlerin Yahudi karşıtı sloganlarla ilişkili olabileceğine dair şüpheleri mevcut. Bir polis sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tehditlerin siyasi arenada tartışıldığını söyledi. Polis tahtalara yazılan tehditleri, cezai bir suç olarak görüyor ve olayı araştırıyor.



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