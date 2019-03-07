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Okulda müdür, tarlada hanımağa

Amasya’da bir lisenin kadın müdürü, mesaiden arta kalan zamanlarında ailesine ait çiftliği adeta hanımağa gibi ekip biçiyor.

07 Mart 2019 Perşembe 09:55
Okulda müdür, tarlada hanımağa

Amasya’da bir lisenin kadın müdürü, mesaiden arta kalan zamanlarında ailesine ait çiftliği adeta hanımağa gibi ekip biçiyor.

 

7 yıl önce başladığı öğretmenlik mesleğinde ilk deneyimini 4 yıl süreyle Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan Biyoloji Öğretmeni Yurdanur Elif Çıtak, 3 yıl önce ailesinin yıllardır tarlalarını ekip biçtiği memleketi Amasya’nın Göynücek ilçesine tayin oldu.

 

Geçen yıldan itibaren Şehit Erkan Çoban Çok Programlı Anadolu Lisesinin müdürlüğünü vekaleten üstlenen 33 yaşındaki Çıtak, 100 öğrencisi bulunan okulunda öğretmen arkadaşlarıyla birlikte çeşitli projeleri hayata geçirirken arta kalan zamanlarda da ailesine ait yaklaşık 150 dönümlük tarlaların ekilip ilaçlama, sulama gibi işlerinin takibini yapıyor.

 

Kamyonetiyle okul ile tarla arasında mekik dokurken traktörü de kullanmasıyla adeta bir hanımağa gibi görünen Çıtak, öğrencilerine rol model olmaya çalıştığını söyledi. Türk Kadınlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sınıflarını modernize ederken, öğrencileriyle birlikte yurdun dört bir yanına seyahatler düzenlemeye özen gösterdiklerine değinen Çıtak, “Anıtkabir’e gittik. Görmeleri gerektiğine inandığım birçok müzeye öğrencilerimi götürdüm. Tabiat Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Mehmet Akif Ersoy’un evi gibi yerleri gezdik. Önümüzdeki süreçte üniversite gezisi yapacağız. Samsun’daki drone eğitim merkezine de gitmeyi planlıyoruz” dedi.

 

Okuldaki müzik eğitimi alan öğrencilerden Hüseyin Sorhan, “Elif hocamızın sayesinde daha önce gitmediğimiz yerlere gittik. Çeşitli geziler düzenledi. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Önceden böyle şeyler olmuyordu” diye konuştu. Yağmur Bolat ise gittikleri kitap fuarı ve müzikallerin kendilerine çok faydası olacağına inandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:55
  1. Van
  2. Samsun
  3. Amasya
  4. kitap

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