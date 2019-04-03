0553 313 94 23

Okul müdürü tartıştığı öğrencisi tarafından defalarca bıçaklandı!

Kocaeli’nde, okulda tartıştığı öğrencisi tarafından defalarca bıçaklanan müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:17
Okul müdürü tartıştığı öğrencisi tarafından defalarca bıçaklandı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, kurtarılamadı. Olay, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgilere göre sabah okula gelen 11. sınıf öğrencisi F.Ç., 46 yaşındaki müdür yardımcısı Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Kuyucu, uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılırken, kısa sürede yakalanan F.Ç. isimli öğrenci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kuyucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uzaklaştırma cezası almış

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, F.Ç.'nin 2019 yılı ocak ayı içinde okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 08:17
  1. Kocaeli
  2. Atatürk Anadolu Lisesi
  3. Necmeddin Kuyucu

YORUM YAZ

  • MesutMesut36 dk önce
    Öğretmen öğrenci dövse günlerce manşet olurdu. Ama öldürülen öğretmen olunca bir haberle geçiştirilip unutulur. Allah rahmet etsin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, yılın sporcusu seçildi
  1. Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu,..
  2. Rektör Prof.Dr. Çakmak’tan Başkan..
  3. GÜNDEM / 3 Nisan 2019
  4. Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye..
  5. Şanlıurfa’da Miraç Kandili programına..
  6. Müberra Gürdal kimdir? Müberra Gürdal..
  7. Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
  8. İzmir'de 54 Afganistanlı düzensiz..
  9. Tarsus’ta restorana silahlı saldırı: 3..
  10. Yurtta hava durumu
  11. ABD'de Miraç Kandili idrak edildi
  12. Bal alerjisi nedir? Hakiki bal nasıl..
  13. AK Parti'den hodri meydan: Kamerayla..
  14. Tarsus’ta otomobil tırın dorsesine..
  15. Kara yollarında durum
  16. Okulda dehşet! Defalarca...
  17. Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4..
  18. 03.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  19. YSK olağanüstü toplandı! Oyların..
  20. Başkan Erdoğan Kur'an okudu
  21. Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş..
  22. CHP panikledi! Bu neyin korkusu böyle
  23. İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14..
  24. Karabük'te muhtarlık kavgası: 1 yaralı
  25. Venezuela’da flaş gelişme!..
  26. Fırtına diniyor, sağanak geliyor
  27. O ilçede seçime iptal kararı
  28. Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı
  29. ABD'ye "yerel seçim" yanıtı
  30. Bursa'da feci kaza
Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
“Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
“Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”

Günün Karikatürü

3 Nisan 2019
Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...