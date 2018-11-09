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Okulda dehşet! 12 yaşındaki öğrencisinin parmaklarını kırdı

Kahramanmaraş’ta okuldan kaçtığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından parmaklarının kırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

09 Kasım 2018 Cuma 18:18
Okulda dehşet! 12 yaşındaki öğrencisinin parmaklarını kırdı

Kahramanmaraş’ın  Göksun ilçesi Tombak Mahallesi’ndeki bir okulda meydana gelen olayda, iddiaya göre, ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Ömer Koca (12), okuldan kaçtığı gerekçesiyle ve okul hizmetlisinin, ‘tavuk çalıyor’ iddiası üzerine okul müdürü Mustafa Y. tarafından değnekle dövüldü.

Ömer Koca’nın eli, değnek darbeleri nedeniyle kırıldı.

'İnsan olan yapmaz'

 Oğlunun hiçbir işini yapamadığını ve mağdur olduklarını söyleyen Ömer Koca’nın annesi Fatma Koca, “Bu olay okul müdürü Mustafa Y. tarafından yapılmıştır. Çocuklarımızı nasıl birine güveniyoruz bakın da görün. İnsan olan yapmaz. Çocuğumuzun elini değnekle vura vura parmakları kırılmaz. Hem de elini ıslatıp ıslatıp dövmüş senin karşında adam yok 12 yaşındaki bir çocuk var. Benim çocuğumu okuldan kaçtığı için döverken okul hizmetlisi ’tavuk çalıyor’ demiş. Onun hiddetiyle kendi odasında ve öğretmenler odasında sopayla dövmüş” dedi.

Olayla ilgili Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:18
  1. Kahramanmaraş
  2. Ömer Koca
  3. Göksun

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    benim çocuğuma yapacak ha ... birde bunları başımıza eğitmen yapmışlar.
  • barış alyazbarış alyaz1 sa önce
    lanet olsun böyle egitimcilere şimdi bu sabi nasıl okusun nasıl okula gitsin arkadaş.bunu yapan potansiyel teröristir.....dehşetle okudum .. dehşete kapıldım..
  • KahramanKahraman1 sa önce
    Vah vah benim çocuğuma bu zülmü yapsalardı o müdürün ... ey müdür mazlumun ahı yerde kalmaz çocuğun Allah annesine babasına sabırlık versin .Müdürün yaptığı inşAllah yanında kalmaz
  • FatoşşşşşşFatoşşşşşş1 sa önce
    Maalesef bu sabi cocugun ellerinin kirilmasi catlamasi okula ögretmenlere ve egitime nefret duygusu kazanmasi yanina kar kalacak o allahtan korkmaz kuldan utanmaz sözde eğitmenin yaptığıda yanina kar kalacak hatta belkide milli egitim müdürlüğüne terfi ettirilecek maalesef ulkemizdeki adli sistem boyle
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