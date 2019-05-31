0553 313 94 23

Okulda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
Okulda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Öğle saatlerinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mescit, tuvaletler ve idari kısmında çıktığı öğrenilen yangın okulda görevli öğretmen ve öğrencilerce kısa sürede fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren okul yetkilileri öğrencileri güvenli bir şekilde okul dışına çıkararak olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve PETKİM itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine ambulans ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
    1. Öğrenciler huzurevi sakinlerini..
    2. İstanbul Havalimanı ilk Ramazan..
    3. İlk Türk Atom Mühendisi Millet..
    4. TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir..
    5. “Uluslararası Yılın En İyi Motoru”..
    6. Hindistan'ın "önce komşuluk"..
    7. 27 bin 500 öğrenciye sigaranın..
    8. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    9. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    10. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    11. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    12. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    13. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    14. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    15. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    16. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    17. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    18. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    19. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    20. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    21. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    22. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    23. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    24. Hayata 4 gün tutunabildi
    25. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    26. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    27. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    28. Polis ve savcı tepkiye göre..
    29. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    30. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı