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Okul’da Bahar Şenliği coşkusu

Geleneksel olarak düzenlenen Bilnet Okulları Samsun Kampüsü Bahar Şenliği’nde bu yıl çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
Okul’da Bahar Şenliği coşkusu

Geleneksel olarak düzenlenen Bilnet Okulları Samsun Kampüsü Bahar Şenliği’nde bu yıl çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.


Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Hami Projesi kapsamında, bu yıl Catkaya Okulu ile kardeş okul olan Bilnet Samsun Kampüsü önemli bir proje için çalışmalara başladı. Okulun Kampüs Müdürü Dilek Eminoğlu, “Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalarını paylaşma fırsatı bulduğu bahar şenliğimizde yüzlerce Samsunluyu çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi adına bir araya getirdiğimiz için çok mutluyum. Şenlik alanında bulunan hobi atölyeleri, ebru sanatı, yüz boyama, taş boyama, balondan figürler, robotik kodlama, el sanatları, satranç turnuvaları, konser, yarışmalar ve ev yemeklerinin satıldığı şenlikte toplanan gelir muazzam” dedi.


Etkilikte U25 Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ile Medical Park Samsun Engelli Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları gösteri maçı yaparak farkındalık oluştururken izleyenlerin büyük ilgi ve beğenisini topladı.


Bilnet Okulları Samsun Kampüsü yatırımcılarından Dr. Hikmet Çavuş, “Bahar Şenlikleri’nde yaşanan coşku ve insanların keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra bu şenliğinamacının Çatkaya okuluna fenlaboratuvarı kurulmasınınsağlanması, şahsım veyatırımcı ortağım Dr. Hakan Özcan adına bizleri oldukça heyecanlandıran ve mutluluk veren bir duygu. Bugün bu önemli organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’a, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a sonsuz teşekkür ederim” dedi.


Dolu dolu geçen etkinlikalanında Çatkaya okulundan gelen öğrenciler tüm çocuklar ile birlikte bol bol fotoğraf çektirerek, gönüllerince eğleme imkanı buldular.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
  1. sanat
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