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Okula yapılan yardım etkinliğe dönüştü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler, karnelerini almaya hazırlanırken bir yandan da okulun bahçe duvarlarını boyadı.

13 Haziran 2019 Perşembe 19:17
Okula yapılan yardım etkinliğe dönüştü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler, karnelerini almaya hazırlanırken bir yandan da okulun bahçe duvarlarını boyadı.


Okulun son günlerinde yapılan çeşitli etkinliklerle Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarları öğrenciler tarafında boyanarak güzel bir görünüme kavuşması sağlandı.


Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Bakır’ın öncülüğünde yapılan çalışma ile bahçe duvarları rengarenk olurken, yoldan gelip geçen köy sakinlerinin de ilgisini çekti.


Okulun boya ihtiyacını gidererek eğitime katkı sunan Kahta Dernekler Federasyonu (Kahta FED) Başkanı Av. Ali Yücel’e teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Hanifi Delikanlı, “Okulumuzun son günlerinde de çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Okulumuzun bahçe duvarlarının boyanması gerekiyordu. Boya ihtiyacımızı Kahta FED Başkanı Av. Ali Yücel’e ilettik. Sağ olsun hemen yardımcı olacaklarını söyledi. Federasyonunun eğitime katkı sunması gerçekten çok güzel. Bu kapsamda, öğretmen öğrenci işbirliği ile okulumuz güzel bir görünüme kavuştu. Okulumuz öğretmenlerinden Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Bakır’ın hazırladığı projeyi uygulayan öğrenciler, bahçe duvarlarını baştan aşağıya boyadı. Tabii diğer öğretmen arkadaşlarımız da yardımcı oldular.


Yapılan etkinlikle öğrencilerimizin çevre bilincini artırdığımızı düşüyoruz. Öğrenciler artık emek verildiğinde her yerin rengarenk ve güzel olduğunu öğrendiler. Ayrıca kendi emekleri olduğu için okulun çevresinde artık daha duyarlı olup bunu dışarıya yansıtacaklarından da eminim. Okulumuzun boya ihtiyacını gideren Başkan Kahta FED Başkanı Av. Ali Yücel’e, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:17
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