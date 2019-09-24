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Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar

Gazetemiz okurlarından M. Emin Karabacak, "Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Eylül 2019 Salı 12:24
Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar

M. Emin Karabacak

Sabah kahvaltısı, çocuğun kendisine ve okuluna verdiği önemi ifade etmektedir. Okulu seven çocuklar, okula kahvaltı yaparak giderler. Kahvaltı yapan çocukların kendilerine güvenleri tam olduğu gibi arkadaşları tarafından da sevilen sosyal kişilerdir.

Kahvaltı yapmadan okula gitmeyi alışkanlık haline getiren çocuklar ise okulu ve dersleri fazla sevmeyen kişilerdir. Bu çocuklar da kendine güveni olmayan, günün en verimli saatini değerlendiremeyecek kadar sorumsuz, bağımlı, mızmız ve ani tepkiler veren bir kişiliğe sahiptirler.

Kahvaltı yapmadan yola çıkan bu çocuklar; yolda yürürken başları önde, kendine güvensiz ve yarı uyur bir şekilde yürümektedirler.

Okulda da bu çocuklar, kendilerini derse bir türlü veremezler. Derste öğretmeninin gözlerine boş boş bakan bu çocuklar, ama zihnen de kantinden alacağı şeyleri düşünürler.

Kahvaltı yapmadan okula gelen çocuklar, birinci teneffüste kendilerini kantine zor atarlar. Kantinlere şöyle bir baktığımız zaman bu çocukların birçoğu okula kahvaltı yapmadan gelmektedirler. Gerçi bu çocukların babaları da işe kahvaltı yapmadan gidiyordur. Çünkü sabah sabah bu pastanelerin açık olması ya da elinde poğaça ve simitle işe gidilmesi bunu göstermektedir.

Okul kantinlerinin önü bana her zaman semt pazarlarını anımsatır. Çocukların elinde üç-beş kuruş ve kantinden bir şeyler almaya çalışmaktadırlar. Aldıkları da malumdur.

Bu çocuklara kahvaltı yapıp yapmadıklarını sorduğumda aldığım cevap genelde olumsuzdur. Kahvaltıyı yapmama nedenini olarak da annesinin kalkıp kahvaltının hazırlanmadığını ya da sabahları canının bir şey istemediğini söylemektedirler.

Sonuçta eline üç-beş kuruş verilen bu çocukların evlerinde kahvaltı yapılmadığı anlaşılmaktadır. Eline üç-beş kuruş verilen bu çocuklar, kantinden simit yerine cips, şeker, kola, gazoz gibi şeyler almaktadırlar. Bu da çocukların sağlık ve zihinsel gelişimleriyle birlikte okul başarılarını da olumsuz etkilemektedir.

Meslek hayatında edindiğim tecrübede okula kahvaltı yapmadan gelen bu çocukların, okul başarılarının gözle görülür bir şekilde düşük olduğunu gözlemlemişimdir.

Fiziksel ve zihinsel gelişimleri (ergenlik sonu 20–21 yaşları) devam eden bu çocuklar, okula kahvaltı yapmadan geldikleri için zihnen ve sağlık açısından olumsuz etkilenmektedir. Bu çocukların ailelerinin de çocuğun okul başarısı için olumlu duygular yaşamadıkları bir gerçektir.

Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar, zihnini derse verme yerine teneffüste kantinden alacağı şeylere yoracaktır. Okuldaki en verimli saatlerini çocuklar, verimli bir şekilde değerlendiremeyeceklerdir. Kahvaltı yapmadan okula gelen çocuklar, zihnen uyanık olmayacağından dersi dinlemekte ve derse katılmakta sıkıntılar yaşayacaklardır. Bu da çocukların başarısının düşük olmasına sebep olacaktır. Zihinsel ve sağlık gelişimleri devam eden bu çocukların, zihinsel ve sağlık gelişimleri de olumsuz etkilenecektir.

Kahvaltı yapmayan çocuklar için şunlar yapılmalı:

Çocuklar okula kesinlikle kahvaltı yapmadan gönderilmemeli.

Sabahları çocuğun okuluna yetişebilecek şekilde kahvaltısı hazırlanmalı.

Çocuğun kahvaltı yapması için aile bireyleri sabahları birlikte kahvaltıya oturmalı.

Kahvaltıda çocukların sevdiği şeylerin hazırlanmasına dikkat edilmeli.

Kahvaltı konusunda çocuğa uygun model olmalı.

Kahvaltı konusunda kararlı ve tutarlı davranılmalı.

Kahvaltı yapmayan çocukların gerekirse harçlıkları tekrar gözden geçirilmeli.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:24
  1. M. Emin Karabacak
  2. Sabah kahvaltısı
  3. kahvaltı
  4. zihinsel gelişim
  5. Kahvaltı yapmayan çocuklar
  6. Çocuğun kahvaltı yapması

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