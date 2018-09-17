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Meteoroloji uyardı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerine göre, başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde bugün yağışlı hava etkili olacak. Cuma günü ise sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:39
Meteoroloji uyardı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlere göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Özellikle bu hafta etkili olacak olan sağanak yağış yurdu terk edecek. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ HAVA SICAK OLACAK!

Özellikle cuma günü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden bir sıcaklık hissedilecek.

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 07:39
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. yağış

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