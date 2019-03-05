Okula gelmeyen öğretmen öğrencileri tarafından ölü bulundu Erzurum’un Karayazı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Karabey Mahallesi’nde vekil öğretmenlik yapan Muhammet İslam Dinç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah okula gelmeyen öğretmenlerinin kaldığı eve giden öğrenciler öğretmenlerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine öğretmenin cenazesi ambulansla alınarak otopsi yapılmak üzere Karayazı İlçe Devlet Hastanesine getirildi.

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