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Okula gelen dağ keçisini uzaklaştıran personel, o anları anlattı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan ve Elazığ’da bir okula giren dağ keçisini, başta tazı zanneden ardından durumu fark eden personel o anları anlattı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:45
Okula gelen dağ keçisini uzaklaştıran personel, o anları anlattı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan ve Elazığ’da bir okula giren dağ keçisini, başta tazı zanneden ardından durumu fark eden personel o anları anlattı.


Geçtiğimiz pazartesi günü Kent merkezinde Çayda Çıra Mahallesi Adliye Sarayı üzerinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesine nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan dağ keçisi girdi. Okulun bahçesine giren ve bir süre koşturan dağ keçisini dışarı çıkartmak için büyük çaba sarf eden Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Personeli Yusuf Arslan hayatında ilk defa yaşadığıo anları anlattı.


Olay günü Mustafa öğretmenle okulun balkonunda olduklarını ifade eden Yusuf Arslan, "Necip Fazıl Kısakürek Lisesinde balkonda iddiaya girdik. Değişik bir hayvan görünce Mustafa hocam dedi ki orada bir geyiğe benzeyen bir hayvan var bende dedim ki yok tazıya benziyor. Dedi gel iddiaya girelim girdik. Ben bahçeye yaklaşınca zıplamaya başladı. Dağ keçisi olduğunu anladım. Mustafa hocam orada bekledi tel örgülere çok çarpınca sağa sola koşuşturuyor sonra kapının açık olduğunu gördüm 15 dakika falan buralarda oyalandı. Ondan sonra dış kapıya doğru yönlendirdim. Kapıyı gördü oradan çıktı. Çıktı İl Özel İdaresine doğru gitti orada araba görünce tekrar bana doğru geldi. Bu sefer bu tarafın tel örgülerine çarpmaya başladı. Demir cağlığa kafasını soktu kurtulmaya çalıştı kurtulamayınca ben yanaştım yanaşınca birden sıçradı. 5 metre falan geriye doğru zıpladı. Ben korktum geri çıktım. Ondan sonra Anaokulunun bahçesine girdi. Orada yüksek bir duvar vardı oradan atladı ormana doğru çok şükür kurtuldu. Vurduğu bazı yerlerde de ufak hasarlar var” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:45
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