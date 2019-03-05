Okula bağış karşılığında uzlaştılar

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderiyle okula bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Alınan bilgiye göre, S.K'ye cep telefonundan mesaj yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya, cumhuriyet savcısının önerisi ve tarafların kabul etmesi üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.



Uzlaşmacı Pınar Can tarafından yapılan görüşmede şikayetçi S.K, şüpheli M.M'nin bir okula bağışta bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden M.M, Kaynaşlı Cumhuriyet İlkokuluna 500 liralık yardımda bulunarak, "Atatürk", "Oğuz Kağan", "Dede Korkut", "Mehmet Akif Ersoy" ve "Aziz Sancar"ın fotoğraflarından oluşan bilgilendirme afişlerini okula kazandırdı.

- "En güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum"

Uzlaştırmacı Pınar Can, yaptığı açıklamada, taraflar arasında yaşanan problemin gönüllülük ve iyi niyet çerçevesinde çözüldüğünü belirtti.

Dosyanın tarafların anlaşması sonrasında eğitim yararına yapılan afiş düzenlemesiyle kapandığını aktaran Can, şöyle konuştu:

"Biz uzlaştırmacılar, savcılıklar tarafından bize gönderilen bu gibi dosya konularını değerlendirme ve taraf görüşmeleriyle tatlıya bağlamak için çalışıyoruz. Bu dosyada da en güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Tarafların anlaşmasıyla eğitim için eğitimin değer taşları olan Atatürk, Dede Korkut, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin bilgilerinin bulunduğu afişler okulumuzu süsledi. Öğrencilerimiz geçmiş dönemde yaşayan bu değerli insanları bu sayede tanıyacak."

Can, toplumsal barışa katkı sağladıkları için taraflara teşekkür etti.