0553 313 94 23

Okula bağış karşılığında uzlaştılar

Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderi ile okula bağış yapması şartıyla uzlaştı

05 Mart 2019 Salı 17:10
Okula bağış karşılığında uzlaştılar

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderiyle okula bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Alınan bilgiye göre, S.K'ye cep telefonundan mesaj yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya, cumhuriyet savcısının önerisi ve tarafların kabul etmesi üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaşmacı Pınar Can tarafından yapılan görüşmede şikayetçi S.K, şüpheli M.M'nin bir okula bağışta bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden M.M, Kaynaşlı Cumhuriyet İlkokuluna 500 liralık yardımda bulunarak, "Atatürk", "Oğuz Kağan", "Dede Korkut", "Mehmet Akif Ersoy" ve "Aziz Sancar"ın fotoğraflarından oluşan bilgilendirme afişlerini okula kazandırdı.

- "En güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum"

Uzlaştırmacı Pınar Can, yaptığı açıklamada, taraflar arasında yaşanan problemin gönüllülük ve iyi niyet çerçevesinde çözüldüğünü belirtti.

Dosyanın tarafların anlaşması sonrasında eğitim yararına yapılan afiş düzenlemesiyle kapandığını aktaran Can, şöyle konuştu:

"Biz uzlaştırmacılar, savcılıklar tarafından bize gönderilen bu gibi dosya konularını değerlendirme ve taraf görüşmeleriyle tatlıya bağlamak için çalışıyoruz. Bu dosyada da en güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Tarafların anlaşmasıyla eğitim için eğitimin değer taşları olan Atatürk, Dede Korkut, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin bilgilerinin bulunduğu afişler okulumuzu süsledi. Öğrencilerimiz geçmiş dönemde yaşayan bu değerli insanları bu sayede tanıyacak."

Can, toplumsal barışa katkı sağladıkları için taraflara teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:10
  1. Düzce
  2. hakaret
  3. uzlaşma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar