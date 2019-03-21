Okul yöneticiliği sınavı geç başvurularında "son gün" hatırlatması
ÖSYM ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.21 Mart 2019 Perşembe 09:24
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-MEB-EKYS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 2019-MEB-EKYS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
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