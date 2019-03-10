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Okul yemekhanelerinde gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren okul yemekhanelerinde denetimler yapıldı.

10 Mart 2019 Pazar 12:18
Okul yemekhanelerinde gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren okul yemekhanelerinde denetimler yapıldı.


Gıda denetim ekiplerince yapılan denetimlerde, yemekhanelerde ki ham madde, yardımcı madde ve malzemelerin Bakanlık izinleri, yemekhanelerin mutfak hijyeni, alet ekipman hijyeni, personel hijyeni, ham madde depolarının hijyeni, okul yemekhanelerinde üretilen yemeklerin her çeşidinden alınan numunelerin bir örneğinin 72 saat uygun koşullarda saklamalarının sağlanması, haşere mücadelesi, yemekhanelerde kullanılan etlerin geriye dönük izlenebilirliğin sağlanabilmesi için fatura takipleri yapılması, yapılan işin niteliğine uygun sıcak su tertibatının olup olmadığının takibi ve paketli ürünlerin son kullanma tarihlerinin takibi ve denetimler yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:18
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