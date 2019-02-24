Okul yararına konser düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Ortaokulu, Okul Aile Birliği ve Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği iş birliği ile okul yararına “ Halk Müziği Konseri” düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezindeki, Türk Halk Müziği Korosu konseri yılın ilk konserinde büyük bir coşku ve heyecan içinde izlendi. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Şef Selma Keskinbalta’nın yönettiği, Şirin Yurtalan’ın sunuculuğu yaptığı Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği konserini protokol, öğretmenler, veliler ve çok sayıda Bandırmalı sanatseverlerce izlendi. 2 saat süren konserde, solo ve koro eşliğinde halk müziğinin sevilen türküleri okundu. Konserin sonunda Bandırma Halk Müziği ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Kazım Gül’e Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran plaket ve çiçek takdim etti.