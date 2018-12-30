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Okul yanarken onlar fotoğraf çektirdi

Bursa'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı. Ancak yangından çok yanan okulun önünde bazı öğrencilerin fotoğraf çektirmesi haber oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 08:46
Okul yanarken onlar fotoğraf çektirdi

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gülbahçe mahallesinde bulunan eski Ergin Ağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi binasının kapalı spor salonunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerden "hatıra fotoğrafı" pozu

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber olurken oradan geçen bazı öğrenciler yanan eski okulun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 20 itfaiye aracı 45 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan ve ölen olmaz iken eski okul spor salonu kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Deprem sonrası boşaltılmıştı

Yangının çıktığı Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 Eylül 2017 tarihinde yapılan deprem ve tektik sonuçlarında dayanıksız olduğu tespit edilen bina yenilenmek için boşaltılmıştı. Okulda öğrenim gören öğrenciler ise geçici bir süre ile Çınar Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye devam etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 08:46
  1. Bursa
  2. bursa
  3. yangın
  4. Ergin Ağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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