Okul tatil süreleri kısalıyor mu? Yarıyıl tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tatil süresinin kısalıp kısalmayacağını merak ediyor. Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Bu değişebilir." açıklamasından sonra öğrenciler tatil kısalacak mı? 15 tatili ve yaz tatili kısalacak mı? sorusunun cevabını araştırmakta. Peki tatil süreleri kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2019 iş takvimine göre 15 tatil ya da yarıyıl tatili bir başka değişle sömestr tatili, 18 Ocak 2019 tarihinde başlayacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

Tatil süreleri kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada yaz tatilinin uzunluğuna dikkat çekerek, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." ifadesini kullanmıştı. Tatil sürelerinin kısalıp kısalmayacağına ya da tatil sürelerinin kaç gün olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.