Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi Ordu’ da 15-16 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ordu’ da 15-16 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

50 kilo: 1. Mehmet Ali Ravi (Şanlıurfa), 2. Askar Askarov (Bursa), 3. Azmi Kocabay (Samsun), 3. Batuhan Yılmaz (Ankara)

55 kilo: 1. Emre Erman (Yalova) 2. Kadir Samet Onay (Ankara), 3. Yusuf Tuncer (Batman), 3. Abdulkadir Yücel (Bitlis)

60 kilo: 1. Kaan Gümele (Ordu), Harun Bilici (Ankara), 3. Mahmut Ekinci (Şanlıurfa), 3. Safa İşgüzel (Yalova)

66 kilo: 1. Celal Akyıldız (Ankara), 2. Ali Sait Balcı (Burdur) 3. Berke Çırpan (Manisa), 3. Mehmet Sinan Ertem (Manisa)

73 kilo: 1. Niyazi Gökçen (Manisa), 2. Hamdi Coşkun (Ankara), 3. Batuhan Koçak (Manisa), 3. Oğuzhan Pehlivan (Manisa)

81 kilo: 1. Abidin Karabulut (Manisa), 2 Mahmut Hüdayi Özgürbüz (İstanbul), 3. Ahmet Yiğit Bayram (Denizli), 3. Erdal Danışman (Ordu)

90 kilo: 1. Bahri Emir Sabuncu (Samsun), 2. Yalçın Çalık (Samsun), 3. Ali Ağar (Muğla), 3. Yılmaz Bartu Göl (Ordu)

+90 kilo: 1. İbrahim Halil Özmen (Şanlıurfa), 2. Çağrı Doğan (Samsun), 3. Emir Yıldız (Sakarya), 3. Necmeddin Kazancı (Kahramanmaraş)

Kızlar:

40 kilo: 1. Ayşe Nur SSülün (Kocaeli), 2. Zührenaz Sipahi (Manisa), 3. Betül Anık (Siirt), 3. Cennet Begüm Bedir (Düzce)

44 kilo: 1. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 2. Ecem Sonay Birinci (Samsun), 3. Ceylin Orhan (Denizli), 3. Müberra Güneş (Kocaeli)

48 kilo: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Cemre Malakcıoğlu (Düzce), 3. Güldeniz Kal (Tunceli), 3. Sümeyye Demir (Manisa)

52 kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Nehir Güney (Ankara), 3. Ümmügülsüm Tağrikulu (Samsun), 3. Reyhan Oğuz (Denizli)

57 kilo: 1. Gülnaz Çelik (Kocaeli), 2. Şilan Bitkin (Manisa), 3. Fatma Toprak (Eskişehir), 3. Yağmur Naz Aydın (Ordu)

63 kilo: 1. Fidan Öğel (Manisa), 2. Seda Gürsoy (Kocaeli), 3. Selin Çakıcı (Edirne), 3. Yağmur Doğan (İzmir)

70 kilo: 1. Habibe Afyonlu (Balıkesir), 2. Dilem Bağçuvan (Edirne), 3. Rümeysa Koto (Rize), 3. Saliha Taşan (Batman)

+70 kilo: 1. Hilal Öztürk (Manisa), 2. Nahide Saylağ (Mardin), 3. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Öznur Efe (Manisa)

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