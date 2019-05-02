YOZGAT (AA) - Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başlayan şampiyonayla ilgili gazetecilere bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat'ın ilk defa bir boks şampiyonasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Parlak, şampiyonaya 52 ilden 530 sporcunun katıldığını ifade ederek, "Boks müsabakalarına tüm halkımızı davet ediyorum. İnşallah Yozgat'ta bundan sonra bu tür aktivitelerin düzenlenmesi için çalışacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Öcal da Yozgat'ta ilk kez boks şampiyonası düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu turnuvanın ilimizde düzenlenmesinde çok büyük emeği olan Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvaların ilimizde sporun gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yozgat'tan 2 sporcumuz müsabakaya çıkacak. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 7 Mayıs Salı günü sona erecek.