Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
Elazığ'daki şampiyonaya 62 il ve KKTC'den toplam 424 sporcu katılıyor10 Haziran 2019 Pazartesi 20:53
ELAZIĞ (AA) - Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.
Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 62 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 424 sporcu katılıyor.
Grekoromen stilde 214 ve serbest stilde 210 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada 120 idareci ve antrenör ile 20 uluslararası hakem görev yapacak.
Şampiyona 13 Haziran'da yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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