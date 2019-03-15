Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulan ve sonrasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nurcan A'nın ve Sakin ailesinin avukatları katıldı.

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, olay günü okuldaki başka bir çocuğun doğum günü partisinin fotoğraf ve görüntülerinin yer aldığı USB belleğin yeniden çözümlenmesi için yazılı talepte bulunduğunu, bu konudaki takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

Nurcan A'nın avukatı Gamze Korkmaz ise esas hakkında savunma yapabilmeleri için süre talep etti.

Hakim, Korkmaz'ın talebinin kabulüne, USB bellekle ilgili daha önce hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemece yeterli görüldüğünü belirterek Diş'in talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında, Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e verilen 5 yıl hapis cezasını 7 yıl 6 aya çıkarmış, servis şoförü Taner İşgören'e verilen 9 yıl hapis cezasını 6 yıl 8 aya indirerek, sanığın tahliyesine karar vermişti.

Daire, diğer sanıkları ise 2 yıl 6 ay ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.