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Okul servis araçlarına 2019- 2020 eğitim öğretim yılında sıkı denetim gelecek

Okul servis araçlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılında sıkı denetim gelecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
Okul servis araçlarına 2019- 2020 eğitim öğretim yılında sıkı denetim gelecek

Okul servis araçlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılında sıkı denetim gelecek. İçişleri Bakanlığınca tüm il valilik ve kolluk kuvvetlerine “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu talimat gönderildi.


İçişleri Bakanlığı okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken, okul servis araç sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor. Bakanlık, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu talimat Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklere gönderdi.


Talimatta şu bilgilere yer verildi:


“Okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında trafik tedbirleri arttrılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde okul idareleri ile irtibata geçilecek, öğretmen, öğrenci ve veliler ile işbirliği içinde olunacak. Servis araçlarındaki rehber personel ile okullarda okul geçidi görevlisi olarak görevlendirilen öğretmen, öğrenci ve veliler, tespit ettikleri trafik kural ihlallerine ilişkin tutanak düzenleyebilecek. Bu tutanaklar ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenebilecek. Trafik eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Yaya önceliği trafik denetimleri artırılacak,yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacak. Okul servis araçları mevzuata uygun olacak. Servis araçlarının camları sabit olacak, camlara renkli film yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılabilir durumda olacak. Servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Mevzuata uymayan servis şoförlerinin özel izin belgeleri iptal edilecek.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
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