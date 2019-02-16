Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından okul servis araçları denetlendi.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve Taşıma Birimi personeli ile ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetleme çalışmaları devam ediyor. Taşımalı öğrenim gören tüm okulları kapsayan denetimlerde temel güvenlik kuralları ve servis araçlarında uyulması gereken kurallar kontrol edildi. Kimlik ve yetki belgelerinin de kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde yapıldığını kaydeden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, “Denetimlerde kurallara uymayan araç ve sürücüleri hakkında yasal işlemleri yapıyoruz. Belirli aralıklarla yapılan denetimlerde çocuklarımızın can güvenliğini riske atan araç sürücüleri hakkında kesinlikle taviz vermiyoruz” dedi.