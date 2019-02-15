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Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi’ programı kapsamında, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:01
Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi’ programı kapsamında, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantı çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur ile okul müdürleri bir araya geldi.


Toplantıda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dilek Kandur, “Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Okul sağlığı çalışmalarının başarısı, sağlık ve eğitim sistemlerinin işbirliği ve entegrasyonu ile mümkündür. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü’ imzalanarak, her iki bakanlık arasında varılan mutabakat ile ‘Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı’ başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.


Faruk Atılgan da “Okullarımızdaki Beyaz Bayrak projesi ve Beslenme Dostu Okul programı ile sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak, kantin ve yemekhanelerimizin sağlıklı koşullarda gıda üretimi ve satışını yapmasını sağlamak, Okul Sağlığı programı çalışmalarının bir parçasıdır. Program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla okul çağındaki tüm çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:01
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