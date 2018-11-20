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Korkunç olay! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

Çanakkale’de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

20 Kasım 2018 Salı 14:15
Korkunç olay! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, olay saat 07.15 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş.(30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.(31)’den boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı. Adapazarı’nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale’ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.’nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

Cenazeler morga kaldırıldı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu olay sırasında çocukların evde olmadığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:15
  1. Çanakkale
  2. evden uzaklaştırma
  3. Mahalle sakinleri
  4. boşanma arefesi

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